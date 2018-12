Sonia Fergina Citra Rindukan Hal Ini dari Miss Universe 2018 Terpilih Catriona Gray

Puteri Indonesia 2018 ini juga mengungkapkan bahwa ia akan merindukan obrolan bersama di pagi hari dan obrolan saat larut malam.

TRIBUN-MEDAN.com - Perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe 2018, Sonia Fergina Citra mengungkapkan hal yang akan dirindukannya dari Miss Universe 2018, Catriona Gray.

Dilansir Tribunwow.com dari laman Instagram pribadi Sonia Fergina @soniafergina pada Selasa (18/12/2018), Sonia tampak mengunggah foto selfienya bersama Catriona.

Di foto tersebut nampak Sonia dan Catriona melakukan selfie di sebuah ruangan.

Keduanya berpose tersenyum menghadap kamera.

Sonia dan Catriona menggerai rambut panjang mereka dan ber-makeup natural.

Di unggahannya tersebut, Sonia mengucapkan selamat kepada Catriona Gray yang telah meraih gelar Miss Universe 2018.

Sonia menyatakan sangat beruntung menjadi teman sekamarCatriona Gray.

Puteri Indonesia 2018 ini juga mengungkapkan bahwa ia akan merindukan obrolan bersama di pagi hari dan obrolan saat larut malam.

Sonia juga mengatakan bahwa dirinya menyayangi Catriona, bahkan memiliki panggilan sayang yakni baby cat.

"Congratulations the new Miss Universe 2018 @catriona_gray.

I am beyond grateful to have you as my rommie!