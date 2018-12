Update Liga Champions - Hasil Lengkap Undian Babak 16 Besar Liga Champions & 6 Klub Badge of Honour

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil undian atau drawing babak 16 besar Liga Champions di Nyon, Senin (17/12/2018), menghasilkan sejumlah laga yang melibatkan para juara, termasuk klub berpredikat Badge of Honour.

UEFA Badge of Honour adalah penghargaan kepada klub yang memiliki minimal lima gelar juara atau setidaknya pernah memenangi Liga Champions sebanyak tiga edisi beruntun.

Badge of Honour bergambarkan trofi Liga Champions dengan latar berwarna abu-abu plus tulisan angka representasi jumlah gelar juara yang terletak di lengan kiri seragam masing-masing tim pemiliknya.

Sejauh ini, sudah ada enam klub yang berhak memasang emblem tersebut di kostum Liga Champions.

Mereka adalah Real Madrid, Ajax Amsterdam, Bayern Muenchen, AC Milan, Liverpool, dan Barcelona.

Pada babak 16 besar Liga Champions 2018-2019, empat tim berpredikat Badge of Honour akan saling beradu. Duel itu adalah Ajax Amsterdam vs Real Madrid dan Liverpool vs Bayern Muenchen.

Para pemain Real Madrid saat menerima trofi gelar Piala Super Spanyol. Real Madrid berhasil menundukkan perlawan Barcelona dengan skor 2-0 (5-1) di Stadion Santiago Baernabeu, Kamis (17/8/2017). (Javier Soriano/AFP)

Duel Ajax vs Real Madrid adalah pertarungan dua tim yang sudah mengoleksi total 17 gelar juara Liga Champions - termasuk era Piala Champions.

El Real juara 13 kali, sedangkan Ajax meraih empat kali dengan tiga di antaranya beruntun pada 1971-1973.

Sementara itu, laga Liverpool vs Bayern bisa dikatakan "jumpa imbang". Dua tim itu sama-sama mengoleksi lima trofi Si Kuping Besar - julukan trofi Liga Champions.