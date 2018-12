Sopir Minta Naik Gaji Harus Melalui Asisten, Nia Ramadhani: Ga Bisa Langsung Ngomong ke Gue

Segala permintaan ditampung oleh asisten lalu disampaikan kepada Nia dengan pertimbangan skala prioritas.

TRIBUN-MEDAN.com-Kesibukan Nia Ramadhani sebagai artis, ibu anak 3 sekaligus istri keturunan konglomerat tentu sangat padat.

Nia Ramadhani harus membagi waktunya berkarir di dunia hiburan, menjalankan bisnis, mengurus keluarga hingga mendukung kegiatan suaminya, Ardi Bakrie.

Karena itu, Nia Ramadhani memiliki asisten pribadi yang juga sahabat dekatnya, Theresa Wienathan.

Menantu Aburizal Bakrie ini sering mengajak Theresia Wienathan alias There kemana pun ia pergi, baik acara off air maupun mengunjungi tempat bisnisnya.

There bisa disebut sebagai manajer khusus mengurus keluarga dan kegiatan Nia Ramadhani.

Baca: Jackie Chan Dulu Sering Selingkuh dan Berjudi, Mengaku Keluarga Tak Anggap Dirinya Orang Baik

Baca: Habib Bahar bin Smith Mendekam di Polda Jabar, Pernah Ucapkan Pilih Membusuk di Penjara

Baca: Kronologi Warga Potong Simbol Salib di Makam Penganut Katolik Hingga Gagalnya Prosesi Doa Kematian

Dalam vlog Nia Ramadhani ketika persiapan menuju Gala Dinner Panasonic beberapa waktu lalu, ia sempat menjabarkan tugas There sebagai manajer keluarganya.

Nia Ramadhani menggambarkan There sebagai alat penghubung komunikasinya dengan semua pekerjanya di rumah, bisnisnya maupun kepentingan lain.

"Jadi (tugas) There itu bagikan dari mulai schedule anak, itu tinggal ngomong There (terus) There sebarkanlah ke yang lain," ujar Nia Ramadhani.

Salah satu tugas There mencatat dan membagikan kegiatan ketiga anak Nia Ramadhani kepada semua asisten.