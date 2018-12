Begini Rasanya Mandi di Kolam Bola Terbesar di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com-Mandi bola selama ini identik dengan anak-anak. Namun tidak dengan Centrum Million Balls di Jalan Belitung No 10, Bandung, Jawa Barat.

Di kolam bola yang diklaim terbesar di Indonesia ini, anak-anak hingga dewasa terlihat asyik bermain. Mereka berlarian, bergulingan, bahkan ada yang sengaja dikubur di dalam bola.

“Kami menyebutnya big pool party yaitu kolam bola terbesar di Indonesia,” ujar Founder Centrum Million Balls, Resti Stephanie kepada Kompas.com, belum lama ini.

Pengunjung tengah asyik bermain di Centrum Million Balls di Bandung, Jawa Barat. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI)

Kolam bola tersebut disebut yang terbesar karena memiliki luas 500 meter persegi dan diisi sekitar 1 juta bola berwarna oranye.

Untuk bermain di sana, pengunjung akan diberikan kaus kaki khusus. Selain demi keamanan dan kenyamanan, kaus kaki ini harus digunakan untuk menjaga higienitas.

“Setiap malam kami membersihkan kolam dengan menggunakan alat magnet untuk mengambil benda berbahaya seperti jarum yang tidak sengaja jatuh,” ungkapnya.

Salah satu pengunjung tengah selfie di Centrum Million Balls, Bandung, Jawa Barat. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI)

Walaupun saat masuk ke lokasi, pengunjung akan diberikan peniti agar pin atau jarum yang dikenakan tidak jatuh. Selain itu, pihaknya membersihkan kolam dari kuman ataupun bakteri setiap hari.

Wisata Selfie

Selain berfoto di kolam bola, pengunjung bisa selfie di 20 spot yang instagramable. Ke-20 spot tersebut berada di lantai dua atau di atas dan mengelilingi kolam bola.

Ke-20 tema tersebut yakni yellow bubble shower, disco darling, story of my life, strawberry cheesecake, busway in love, my happynies month daily, night over view, dan ice cream bar.