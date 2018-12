Multi Buana Kreasindo Rilis Trailer dan Poster Resmi Film SAY, I Love You

Trailer film Say, I Love You

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Bagi Anda pecinta film Indonesia, film berjudul SAY, I Love You atau Say ILY jangan sampai Anda lewatkan.

Untuk menjawab rasa penasaran para pecinta film Indonesia di tanah air, Multi Buana Kreasindo (MBK) meluncurkan trailer dan poster dari Film SAY, I Love You tersebut.

Film tersebut yang dibintangi oleh bintang-bintang remaja ternama Indonesia yang sedang naik daun seperti Dinda Hauw, Teuku Ryzki, Alvaro Maldini, Rachel Amanda, Nadira Octova, dan Shenina Cinnamon.

“Film Say, I Love You terinspirasi dari kehidupan sekolah SMA Selamat pagi Indonesia (SPI) di Batu Malang. SPI menerima siswa dari manapun, dengan berbagai latar suku, agama dan status sosial, tetapi kebanyakan memang dari kalangan tak mampu,” ujar, produser film Say ILY, Sahrul Gibran, Kamis (20/12/2018).

Ia menjelaskan, Say, I Love You bercerita tentang cinta yang menginspirasi siswa-siswa SPI membuat langkah besar dalam hidup mereka. Say, I Love You, bagi siswa-siswa SPI sesungguhnya seperti mantra yang luar biasa inspiratif.

Tokoh-tokoh yang berperan dalam film tersebut saling menguatkan dan memotivasi lewat mantra Say, I Love You tersebut.

“Mantra ini pula yang mampu memberi kebanggaan siswa-siswa SPI saat ini. Say, I Love You juga menjadi mantra pendirinya, Julianto atau Koh Jul yang berkorban meninggalkan keluarga agar sekolah ‘kandang ayamnya’, memiliki kebanggaan,” jelasnya.

Ia menerangkan, Multi Buana Kreasindo bersama High Desert Indonesia merilis trailer dan poster resmi film Say, I Love You.

“Trailer berdurasi 2 menit 27 detik memperlihatkan perjuangan pengelola sekolah menghadapi bengalnya siswa-siswa SMA SPI. Tak mudah menghadapi problem sekolah yang juga melarang siswanya pacaran,” terangnya.