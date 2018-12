The Clinic Lakukan Bakti Sosial Khitanan Massal, Hingga Desember Sudah Sunat 300 Bocah

Pemilik The Clinic, dr Arya Tjipta saat memberikan bingkisan kepada anak-anak yang mengikuti khitanan massal.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-The Clinic Kembali mengadakan kegiatan sosial rutinya yaitu Khitanan Massal. Kali ini, kegiatan yang diadakan di The Clinic Jalan Sekip No 4 Medan tersebut diikuti 80 anak.

Pemilik The Clinic, dr Arya Tjipta, mengatakan, dalam setahun The Clinic bisa mengadakan empat kali kegiatan bakti sosial untuk khitanan massal.

"Sudah hampir 300an anak yang kita sunat sepanjang tahun 2018 pada kegiatan bakti sosial khitanan massal ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, The Clinic sebenarnya rutin mengadakan bakti sosial khitanan massal seminggu sekali. Hanya saja untuk program besarnya dilakukan enam bulan sekali.

"Walau namanya bakti sosial, namun mulai dari peralatan yang digunakan hingga yang melakukan khitan adalah dokter-dokter yang memang sudah profesional," jelasnya.

Ia menerangkan, untuk khitanan massal, The Clinic juga disesuaikan dengan teknologi khitanan terkini.

"Jadi semuanya profesional, seperti menggunakan benang yang bagus, obat bius yang bagus, hingga obat makan pulang termasuk salep juga merupakan yang bagus atau premium,” terangnya.

Ia mengatakan, ada sekitar 40an tenaga medis yang berpartisipasi di acara tersebut mulai dari spesialis bedah, dokter umum, spesialis bedah plastik, jadi multidisiplin atau ada banyak dokter.

"Untuk khitanan massal ini, tenaga media utamanya adalah bedah plastik dan bedah,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)