Ulang Tahun, YPSA Berikan Penghargaan kepada Tiga Tokoh Peduli Pendidikan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21, Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyah (YPSA) berikan penghargaan kepada tiga tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, Kamis (20/12/2018).

Bertempat di Adhigara Room Raz Hotel and Convention Jalan Dr Mansyur No 168 Kota Medan mereka adalah Drs H Abdullah Ak MBA, Dr H Azhar Sitompul MA, san Dra Sri Hartini.

Mereka dipilih karena dinilai aktif memberikan kontribusi dalam bentuk support, sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan terkhusus pada YPSA.

Menudukung YPSA, aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan YPSA, aktif meghadiri undangan resmi dan tidak resmi YPSA dan mendukung penuh visi misi YPSA.

Ketiganya diberikan plakat sebagai tanda raihan penghargaan dan mendapatkan ucapan selamat dari civitas YPSA termasuk pembina, ketua umum serta sekretaris YPSA.

"Saya melihat kemajuan YPSA. Dalam dunia pendidikan ini banyak tantangan dan persaingan. Jika kita memulai dengan niat, Insha Allah apa yang di cita-citakan akan tercapai," ungkap Drs H Abdullah Ak MBA saat diminta memberikan kata sambutan.

Ia menambahkan permasalahan narkoba dan permasalah remaja saat ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai orangtua dan pendidik. Bukan kerja aparat kepolisian saja tetapi tugas bersama. Tidak lupa ia mengucapkan selamat atas ulang tahun YPSA Ke-21 dan berharap ke depannya semakin baik dan jaya.

HUT Ke-21 ini digelar dengan tema 21 years of YPSA as the Center of Islamic Education in Shaping Excellent Generation with Islamic Character.

Acara turut dihadiri oleh Pembina YPSA Drs H Sofyan Raz Ak MM, Ketua Umum YPSA Hj Rahmawaty Sofyan Raz, Kepala Cabang Dinas Pendididkan Provinsi Sumatera Utara H Sakti Spd Mpd, Anggota DPR RI Komisi 3 H Abdul Wahab Dalimunthe SH, Staf Ahli Bidang Sishanneg Kolonel Infanteri Martohap Simorangkir, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Eko Kristianto SIK MSi, Konsul Jendral Singapura Mr Richard Groosse.



Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz MPsi dalam kata sambutannya mengatakan makna penting setiap kelahiran yakni sebagai muhasabah. Siapa kita dan kemanakah YPSA akan dibawa.