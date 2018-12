Amerika Serikat Tawarkan Teknologi yang Mampu Jadikan Udara Kota Medan Bersih dan Segar

Sekretaris II Bagian Ekonomi Kedutaan Besar AS Joshua Lustig bersama Sekda Wiriya Alrahman di Balai Kota, Medan, Kamis (21/12/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Amerika Serikat (AS) menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Kota Medan. Selain sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan saat ini membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang mobilitas warganya.

Oleh karenanya AS siap untuk mendatangkan investor yang siap membangun infrastruktur tersebut. Sekretaris II Bagian Ekonomi Kedutaan Besar AS Joshua Lustig mengatakan, Pemerintah AS sangat tertarik untuk berinvestasi di sejumlah kota di Indonesia, satu di antaranya adalah Medan.

"Mobilitas warga Kota Medan sangat tinggi dan kini sedang fokus membangun infrastruktur untuk menunjang mobilitas warganya. Jadi ini kesempatan baik bagi kami untuk berinvestasi,” kata Joshua di Balai Kota, Jumat (21/12/2018).

Selain infrastruktur, Joshua juga mengaku tertarik bekerjasama dalam bidang teknologi lingkungan. Kerjasama yang ditawarkannya yakni mengatasi polusi udara sehingga udara Kota Medan menjadi lebih bersih dan segar melalui teknologi yang mereka miliki.

“Kita pun siap bekerjasama dalam pengelolaan air bersih sehingga memiliki kelayakan sesuai standar konsumsi,” jelasnya.

Update CPNS Terbaru - Kabar Gembira, Pegawai Pemerintah Baru Direkrut Lagi Januari 2019, Info Menpan

KMP Ihan Batak Sukses Berlayar di Perairan Danau Toba Rute Pelabuhan Ajibata-Ambarita

Polda Sumut Kerahkan 7750 Personel untuk Sukseskan Operasi Lilin Toba 2018

Hari Pertama Angkutan Natal dan Tahun Baru, Sudah 13.314 Penumpang Gunakan Kereta Api

Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, Joshua menyatakan siap mendorong perusahaan swasta di AS untuk berinvestasi. Dengan kerjasama yang dilakukan, ia berharap dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Menanggapi hal ini, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman menyambut baik hal tersebut. Terkait bidang infrastrukur, ia menyampaikan rencana pembangunan 3 fly over di Kota Medan untuk mengurai kemacetan.

Penumpang Bandara Kualanamu Terbanyak ke Jakarta, Singapura dan Malaysia, Lonjakan Diprediksi H-3

Kontingen Wushu Sumut Tambah 2 Medali Emas di Bali Open International Kung Fu Championship 2018

Selain itu, fly over tersebut juga untuk mendukung kelancaran transportasi di Jalan Aksara, Jalan Asrama dan Jalan Pinang Baris. Adanya fly over tersebut diharapkan mampu mengatasi kemacetan di Medan yang memiliki 2,5 juta penduduk dengan arus komuter sekitar 500 ribu.

Luis Milla Curhat di Hadapan Media Ternama Spanyol Diperlakukan Begini di Indonesia

Mayor Andri Tangkap Penjambret Ponsel Setelah Kejar-kejaran di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia

"Pemko Medan juga terus berupaya membangun infrastruktur untuk mendukung dan menampung arus kendaraan yang kian hari terus bertambah. Salah satunya dengan membangun LRT dan BRT. Namun pembangunan LRT dan BRT masih terkendala biaya karena estimasi biaya yang dibutuhkan sangat tinggi yakni sekitar Rp 13 triliun," jelasnya.

PT Pegadaian Undang Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Diskusi untuk Tampung Masukan

Di samping rencana pembangunan fly over, LRT dan BRT, Pemko Medan juga fokus meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan. Saat ini Pemko Medan tengah merencanakan revitalisasi bangunan RSUD dr Pirngadi Medan sehingga menjadi tempat pelayanan kesehatan yang benar-benar representatif.

Sehingga warga tidak perlu pergi berobat ke luar negeri seperti Penang, Kuala Lumpur maupun Singapura. (cr5/tribun-medan.com)