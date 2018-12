Macaulay Culkin Kembali Perankan Kevin McCallister dalam Home Alone setelah 28 Tahun, Lihat Fotonya

Home Alone

Jelang perayaan Natal 2018, Google merilis sebuah iklan dengan tema Home Alone, dan Macaulay Culkin didapuk untuk kembali memerankan Kevin McCallister versi dewasa.

TRIBUN-MEDAN.com - Film Home Alone menjadi salah satu film yang paling sering diputar saat Natal, termasuk jelang perayaan Natal 2018.

Sosok anak kecil bernama Kevin McCallister dalam film Home Alone ini memiliki kaitan yang erat dengan Natal, termasuk jelang perayaan Natal 2018.

Seperti yang sudah diketahui, film Home Alone bercerita tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, bernama Kevin McCallister yang selalu sendirian di rumah menjelang natal.

Kevin juga selalu berurusan dengan para pencuri yang mengincar rumahnya.

Seri pertama film Home Alone ini diputar pada tahun 1990 dan sosok Kevin McCallister ini diperankan oleh Macaulay Culkin.

Seri terakhir dari film Home Alone ini diputar pada tahun 2012 dengan judul Home Alone : The Holiday Heist (2012).

Nah, jelang perayaan Natal 2018 ini rupanya ada iklan yang dipersembahkan google dengan menggunakan tema Home Alone.

Mengutip dari chanel youtube Google yang dipublikasikan pada 19 Desember 2018 kemarin, dalam iklan tersebut, sosok Kevin telah tumbuh dewasa dan diperankan kembali oleh Macaulay Culkin.

Natal 2018 : Macaulay Culkin Kembali Perankan Kevin McCallister Versi Dewasa dalam Iklan Google Bertema Home Alone (YouTube/Google)

Dalam iklan yang bertemakan Google Assitant ini, Kevin McCallister menggunakan aplikasi google sebagai asistennya, mulai dari menulis semua daftar belanja, pakaian, alarm dan bahkan suhu di dalam rumahnya.