Kerennya Koleksi Helm Valentino Rossi Milik Fans dari Indonesia, Ratusan Juta Dalam Satu Foto Ini!

TRIBUN-MEDAN.com - Yang menarik dari Valentino Rossi, tidak hanya kepribadian dan prestasinya dalam dunia balap motor.

Namun juga gaya riding gear-nya, yang unik dan banyak ditiru pembalap motor lainnya.

Helm AGV yang Rossi pakai, diburu banyak kolektor helm, seperti di Indonesia.

Simak saja salah satu koleksi helm AGV Valentino Rossi dari Indonesia ini, koleksinya sadis sob!

Koleksi helm AGV Valentino Rossi ini, diunggah oleh akun @hamkazone di Instagram.

Terang saja membuat penyuka helm Indonesia kagum, karena koleksinya kelas berat semua.

Rata-rata merupakan helm balap kelas atas seperti AGV, seperti Pista GP dan Corsa.

Motifnya juga yang terbatas, seperti Mugello 2015 Mirror Yellow Energy, yang hanya dibuat 700 unit untuk seluruh dunia.

Yang menarik, Hamka juga memiliki helm yang motifnya sama, seperti Corsa Misano 2013 Wish You Were Here, dan Soleluna.

Kalau dihitung-hitung, koleksi helm AGV Valentino Rossi Hamka bisa tembus ratusan juta Rupiah nih.

Apalagi dengan statusnya sebagai barang terbatas, harga helm-helm ini bisa melambung tinggi tiap tahunnya.

Namun Hamka yang juga mengoleksi die cast ini menjelaskan di komentar fotonya, kalau koleksinya tidak dijual. (motorplus.grid.id)