Wanita Ini Mengaku Telah Punya Anak dari Greg Nwokolo, Ini Tanggapan Sang Istri Kimmy Jayanti

Pengakuan seorang wanita bernama Garnet Haruni tentang hubungannya dengan Greg Nwokolo hingga memiliki anak satu membuat model internasional Kimmy Jayanti buka suara.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Pada Jumat (21/12/2018), Kimmy membuka sesi tanya jawab di Instagramnya.

Seorang warganet menanyakan pada Kimmy apakah Greg sudah memberi tahunya soal buah hati dari wanita lain sebelum mereka memutuskan menikah.

"Kim, berarti suami sebelum nikah sama Kim udah bilang kalo dia udah punya anak dari orang lain?"

Kimmy Jayanti pun mengungkapkan bahwa Greg sudah memberi tahunya soal buah hati dari wanita lain meski sang suami tak yakin siapa ayah kandungnya.

Tak hanya itu, model satu ini juga menambahkan Greg telah memberi nafkah pada Garneta.

Pasalnya pihak Garneta sendiri menyebutkan bahwa buah hati tersebut merupakan anak kandung dari pemain Persija Jakarta ini.

Kimmy Jayanti menyebutkan Greg Nwokolo sudah menceritakan semuanya sejak sebelum mereka menikah. (Instagram/kimmyjayanti)

"Yes, he told me everything.

Cuma memang waktu itu belum tau punya siapa janinnya, tapi tetap disupport secara materi karena menurut kalkulasi pihak sana ini benar anaknya.