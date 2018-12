250 Anak Smile Foundation Persembahkan Kreasi untuk Ibu

TRIBUN MEDAN/NANDA RIZKA NASUTION

Siswa-siswa Smile menujukkan kreatifitas mereka dalam bidang menari dalam Mothers Day 2018, Minggu (23/12/2018). Bertemakan Mom, You Are My Sunshine In My Life, mereka menunjukkan kebolehan mulai dari tarian persembahan, Tarian Aceh, manuk dadali, musikalisasi puisi, tarian sajojo, dan nyanyian yang dipersembahkan untuk Ibunda tercinta. (Tribun-Medan / Nanda Rizka Nasution)