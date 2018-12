Kini Terkenal, Aktor Tampan Ini Beberkan Perjuangan Sang Ibu Membesarkannya dengan Berjualan Es

TRIBUN-MEDAN.com - Tanggal 22 Desember 2018 ini, masyarakat merayakannya sebagai hari ibu.

Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba memberikan ucapan paling indah untuk sang ibu.

Tak terkecuali para artis yang juga memiliki ibu-ibu luar biasa yang telah melahirkan dan memberi cinta kasih hingga sekarang ini di puncak kesuksesan.

Tak jarang para selebritis kembali mengingat perjuangan sang ibunda dalam membesarkan dan mendidik mereka.

Rupanya juga tak semulus dari yang kebanyakan orang duga dari kehidupan para artis.

Seperti yang diceritakan aktor tampan satu ini di akun media sosialnya pada 22/12/2018.

Aktor ini membeberkan pada semua orang sosok di balik kesuksesannya selama ini yakni sang ibu.

Tak cuma melahirkan saja, ibu dari aktor ini berjuang sebagai orang tua tunggal.

Membesarkan dan memberikan pendidikan yang paling baik padanya.

Foto masa kecil (Instagram)

Istimewanya aktor ini bersama ibunya tak pernah merasakan miskin meskipun sang ibu mencari uang dengan berjualan kue dan es mambo.

"Geser.... SLIDE TO SEE MY LIFE STORY..

Hey World!

This is my mom.. She gave birth to me..

She raised me with so much love and made sure i had the best education...

Mama membesarkan aku, dengan berjualan kue dan es lilin (es mambo) yang dititip di warung..

We hardly had any money but we were never poor, coz we have each other.."