Tahukah Kamu Sinterklas dan Santa Claus Tak Sama? Ini Perbedaan antara Keduanya

TRIBUN-MEDAN.com - Saat menjelang perayaan Natal, ada satu karakter yang tak pernah hilang dan selalu ditunggu oleh para anak-anak.

Karakter pria berkostum merah, lengkap dengan jenggot putih panjangnya membawa sekarung hadiah sering muncul baik di berbagai pusat perbelanjaan maupun televisi.

Karakter ini adalah Santa Claus dan Sinterklas.

Namun ternyata, walapun terlihat mirip, sebenarnya baik Santa Claus maupun Sinterklas adalah dua karakter yang berbeda.

Santa Claus adalah tokoh ikonik dalam perayaan natal di berbagai negara di Asia, Australia dan Amerika Serikat, sedangkan Belanda ada karakter yang mirip bernama Sinterklas.

Santa Claus Village, Lapland, Finlandia. (santaclausvillage.info)

Rodenberg dan Wagenaar dalam Essentializing ‘Black Pete’: competing narratives surrounding the Sinterklaas tradition in the Netherlands yang dipublikasikan dalam jurnal International Journal of Heritage Studies, menyebutkan bahwa Sinterklas terilhami dari Saint Nicolas, seorang uskup asal Myra yang hidup sekitar abad ke-3 Masehi.

Berikut 5 Perbedaan antara Santa Claus dan Sinterklas

1. Cerita Asal-Usul

Konon katanya, Santa Claus adalah seorang pria yang dermawan dan tinggal bersama dengan istri dan rusa peliharaannya di Kutub Utara.

Santa Claus sendiri sebenarnya terinspirasi dari Sinterclas yang populer di kalangan Imigran Belanda di Amerika Serikat.