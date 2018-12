Merayakan Natal di Siruberube, IMAS USU Sampaikan Tuhan Datang untuk Semua

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bertemakan Jesus Come for Me and for You, Ikatan Mahasiswa Simalungun (IMAS) Universitas Sumatera Utara (USU) akan mengadakan Perayaan Natal di GKPI Siruberube pada 28 Desember mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sabarta Sagar dan Wyny Saragih kepada Tribun, Senin (24/12/2018).

"Kita setiap tahunnya merayakan Natal di daerah, kami ingin lebih berbaur dengan masyarakat Simalungun. Kegiatannya juga selalu di kampung agar bisa menjajali kampung satu dengan lainnya dan memberitahu kepada masyarakat kalau IMAS USU ada," terang Sabarta.



Mereka memilih Siruberube karena kami belum pernah ke mengadakan kegiatan di Kecamatan Dolok Perdamaian. Setiap tahunnya, diakui Sabarta, mereka selalu ke sana, tetapi hanya berinteraksi dengan anak SMA. Kali ini, mereka ingin dekat ke masyarakat desa.

"Temanya Jesus Come for Me and for You kami ambil karena melihat keadaan bangsa kita sekarang. Banyak isu SARA, banyak perpecahan terjadi. Kami mengambil tema itu bahwa Jesus datang untuk saya, untuk kalian dan untuk semuanya," kali ini Wyny yang berbicara.

Ikatan mahasiswa yang berdiri pada tahun 2002 ini ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu datang untuk semuanya bukan untuk satu agama saja. Mereka ingin menyampaikan kepada jemaat yang masih minim mengenai negara. IMAS ingin memberitahukan bahwa Tuhan datang bukan untuk satu orang atau dua orang, tetapi untuk semuanya.

"Kegiatan yang akan kami laksanakan di sana ada drama kelahiran dengan teknik manual, drama puja Tuhan dengan visualisasi dan drama dengan sesuai tema yang mereka laksanakan. Ada juga persembahan pujian dari IMAS USUdan tari-tarian natal" tambah Wyny.

Mahasiswa FISIP USU tersebut mengatakan mereka telah latihan sejak November. Meskipun ada hambatan waktu dari anak IMAS karena berbeda fakultas, persiapan untuk Natal ini sudah 70 persen.

"Kita memilih gereja di Siruberube awalnya atas kesepakatan kriteria bersama. Kriteria termasuk di dalamnya ada anggota IMAS di daerah tersebut. Yang tahu kondisinya," tutur Wyny.

Sementara itu, Sabarta mengatakan, mereka berharap sebanyak 50 anggota IMAS USU bisa berpartisipasi dan ada 300 masyarakat sekitar yang datang. Mereka juga akan akan memberikan cenderamata untuk gereja dan santunan kepada perempuan yang sudah ditinggal suaminya.

"Harapannya, semoga anggiota IMAS USU memaknai tentang tema dan bisa mengambil manfaatnya untuk dilaksanakan di 2019 nanti," Pungkas Sabarta.

