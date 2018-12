Baru Menikah, Nur Khamid Bakal Ditinggal Istri Bulenya ke Inggris

TRIBUN-MEDAN.com-Nur Khamid laki-laki yang dikenal berasal dari Muntilan memang sedang viral lantaran telah nikahi bule cantik bernama Polly Alexandria Robinson asal Inggris.

Nur Khamid berkenalan dengan Polly Alexandria Robinson ketika sedang berada di pantai.

Saat itu Nur Khamid sedang bekerja sebagai pelatih selancar sedangkan Polly sedang berjemur.

Nur Khamid pun ajak Polly berkenalan, namun awal usahanya tidak digubris Polly.

Tidak menyerah, Nur Khamid pun kembali memperkenalkan dirinya di depan Polly akhirnya mereka pun ngobrol hingga akhirnya jatuh cinta.

Dalam acara Brownis, Polly mengaku telah berhubungan dengan Nur Khamid selama 1,5 tahun.

Lantaran cocok, pada tanggal 16 Desember 2018 mereka pun melangsungkan pernikahan secara agama di kampung Nur Khamid di Dusun Gaten, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sayangnya baru menikah Polly berencana meninggalkan suaminya itu ke Inggris.

"I have to go back," kata Polly kepada Ivan Gunawan.

Sedangkan Nur Khamid rencananya akan ke Inggris bulan ini namun lantaran ada pekerjaan di Bali, niatnya akan ke Inggris pun dibatalkan.