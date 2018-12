Tak Hanya Sekali, Negara Ini Rayakan Natal Dua Kali dalam Setahun, Ini Alasannya

Beberapa negara memperingati kelahiran Yesus Kristus ini sebanyak dua kali karena sinkronisasi kalender.

TRIBUN-MEDAN.com - "It's the most wonderful time of the year".

Begitulah petikan lirik lagu Natal yang dinyanyikan oleh Andy Williams.

Disebut sebagai hari paling indah karena Natal hanya datang setahun sekali, seperti halnya ulang tahun.

Namun, bagaimana jika Natal dirayakan lebih dari sekali sepanjang tahun?

Beberapa negara memperingati kelahiran Yesus Kristus ini sebanyak dua kali karena sinkronisasi kalender.

Melansir Daily Express, Senin (24/12/2018), Natal merupakan hari libur di Eropa, yang kemudian negara-negara di benua itu menyebarkan pengaruh mereka di seluruh dunia.

Budaya yang dapat terlihat dalam Natal lebih banyak didominasi oleh pengaruh Amerika Serikat dan Inggris.

Namun, di salah satu bagian di Eropa yaitu sekitar Rusia dan negara-negara Baltik justru merayakan Natal sebanyak dua kali dalam setahun.

Negara lain seperti Belarus, Eritrea, Libanon, Moldova, dan Ukraina juga termasuk di antaranya.

Hari Natal resmi di Ukraina diperingati setiap 7 Januari, yang dikenal sebagai Natal Ortodoks.