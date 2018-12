Paket Kamar Hotel Bintang Empat Ini Hanya Rp 585 Ribu, Dapat Voucher Makan di Restoran

Public Relation Prime Plaza Hotel Kualanamu, Dewi Sartika (kiri) bersama rekannya di Prime Plaza Hotel Kualanamu Berlokasi di Jalan Arteri Kualanamu, Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumut. Paket kamar The Blessing Christmas hanya Rp 585 ribu per malam sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan diskon voucher makan di restoran hotel senilai Rp 50 ribu, yang berlaku sampai 30 Desember 2018.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Memasuki liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2019, Prime Plaza Hotel Kualanamu ikut menyemarakan Natal dan

Tahun Baru di Deli serdang. Dengan membuat dekorasi Natal di lobby dan di luar hotel.

"Kita juga bisa mendengar lagu Natal dan lagu ini terdengar di sepanjang lobby hotel untuk memberikan suasana yang berbeda dari biasanya," ujar Public Relation Prime Plaza Hotel Kualanamu, Dewi Sartika.

Prime Plaza Hotel Kualanamu Berlokasi di Jalan Arteri Kualanamu, Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumut.

"Habiskan liburan akhir tahun dengan paket kamar The Blessing Christmas hanya Rp 585 ribu per malam sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan mendapatkan diskon voucher makan di restoran hotel senilai Rp 50 ribu, yang berlaku sampai 30 Desember 2018," ucap Dewi.

Ia mengatakan paket hidangan prasmanan, A Joyous Christmas Buffet hanya Rp 100 ribu per orang.

Di malam tahun baru, Prime Plaza Hotel Kualanamu memberikan paket kamar The Miracle Wishes hanya Rp 780 ribu per malam sudah termasuk makan malam utk dua orang dan sarapan pagi untuk dua orang.

"Kami sangat optimis dalam memberikan paket-paket di akhir tahun ini, dan yang menjadi favorite hinggu minggu terakhir ini dengan penjualan terbanyak adalah Paket kamar The Blessing Christmas senilai Rp 585 ribu," ujar Dewi.

"Di Tahun Baru, Prime Plaza Hotel Kualanamu juga memberikan kejutan kepada tamu karena kami akan membuka GYM dan Spa di dalam hotel, yang berguna untuk memanjakan tamu hotel di saat

menginap atau sedang menunggu penerbangan selanjutnya," katanya.

Dewi menjelaskan pihaknya juga akan memberikan promo

restoran yang bisa dinikmati oleh orang sekitar airport dan Deliserdang seperti promo dimsum dan pizza pecal serta menu lainnya.

"Untuk informasi selanjutnya, silahkan hubungi kami di 061 7945566 atau kunjungi website kami di www.pphotels.com," ucapnya.

(cr13/Tribun-medan.com)