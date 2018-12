Petra Sihombing Dikaruniai Anak Pertama, Lihat Potret Menggemaskan Buah Hatinya

Petra Sihombing dan Aquila Firrina mengumumkan kelahiran anak pertama mereka di Instagram masing-masing tepat di Hari Natal.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari keluarga Petra Sihombing dan Aquila Firrina.

Aquila Firrina melahirkan anak pertamanya, artinya Petra Sihombing kini resmi menjadi ayah.

Petra Sihombing dan Aquila Firrina mengumumkan kelahiran anak pertama mereka di Instagram masing-masing, Selasa (25/12/2018).

Aquila Firrina mengungkapkan ia memberi nama sang anak Kiko.

Kiko sendiri artinya adalah "Anak Pohon".

Potret bahagia pernikahan Petra Sihombing dan Firrina Sinatrya (Instagram)

"Welcome to our first “Bakpao” son, Kiko.

We decided to bring him into this world using natural home birth.

The name Kiko means “tree child.”

Thank you everyone for the prayers and wishes," tulis Aquila Firrina dalam captionnya.

Yang artinya kurang lebih: