Yuk Bikin Best Nine Milikmu di Instagram, Rangkum Momen Terbaik Sepanjang Tahun, Begini Caranya

Jelang akhir tahun tentu banyak orang yang membagikan "Best Nine" mereka di Instagram. Kalian pun bisa ikut serta membagikan "Best Nine" dengan mudah.

TRIBUN-MEDAN.com - Seperti sebuah tradisi, menjelang akhir tahun tentu banyak orang yang membagikan "Best Nine" mereka di Instagram.

Kalian pun bisa ikut serta membagikan "Best Nine" ini dengan mudah.

Momen-momen terbaik kalian selama 2018 akan secara otomatis dirangkum menjadi 9 .

Penasaran caranya gimana?

Baca: Ferdinand Hutahaean Tegaskan Dirinya Tak Benci Jokowi walaupun Sebut Sang Presiden Pencitraan

Baca: Deretan Artis yang Paling Disorot Sepanjang Tahun 2018, Mulai Chicco Jerikho hingga Seventeen

Baca: DJ Butterfly Unggah Foto Pertama Kalinya Bersama Suami, Akun Instagramnya Panen Komentar

Baca: Tak Mau Mengalah dan Rebut Kursi Penumpang Lain di Kereta, Wanita Ini Dipenjara selama 7 Hari