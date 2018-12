Ingin Private Story WhatsApp Tanpa Hapus Kontak atau Blokir? Begini Caranya

Kamu juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat story WhatsApp mu agar statusmu tidak diketahui oleh rekan kerja atau atasanmu.

TRIBUN-MEDAN.com - Agar kamu bisa mengunggah status story WhatsApp kamu bisa menyembunyikan orang-orang yang kamu tidak inginkan melihat story mu.

Kamu juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat story WhatsApp mu agar statusmu tidak diketahui oleh rekan kerja atau atasanmu.

Dengan begitu, kamu bisa berbagi momen kepada orang-orang khusus di kontak whatsappmu tanpa harus menghapus kontak atau memblokir kontak tertentu.

Ini ditujukan jika kamu tidak ingin seseorang di kontakmu melihat status Whatsapp yang Anda bagikan.

Cara Private Story WhatsApp dari Seseorang Tanpa Hapus Kontak atau Blokir (Pixabay/HeikoAL)

Cara Sembunyikan Status Whatsapp dari Seseorang sebenarnya tidaklah sulit dan tidak membutuhkan aplikasi tambahan.

Berikut adalah langkah-langkah cara sembunyikan status story Whatsapp dari Seseorang tanpa hapus kontak atau blokir.

1. Pilih bar 'Status' yang berada di tengah antara bar 'pesan' dan 'panggilan'.

2. Klik tiga titik di pojok kanan atas

3. Pilih status privacy atau privasi status

4. Akan terlihat 3 pilihan 'yang dapat melihat statusmu' atau 'who can see your update status' yaitu 'kontakku', 'kontakku kecuali...', 'hanya bagikan dengan...'