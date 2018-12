Sharena Delon Putuskan Tidak Menindik Kuping Putrinya yang Masih Bayi, Ini Alasannya

Menurut Sharena Delon, mempercantik anak tak harus dengan memasang anting-anting. Sharena pun memutuskan untuk tidak menindik telinga Sea Dedari sewaktu masih bayi.

TRIBUN-MEDAN.com - Anak perempuan biasanya identik dengan ditindik dan dipakaian anting-anting sejak bayi.

Namun begitu, Sharena Delon memiliki pendapat lain.

Menurut Sharena Delon, mempercantik anak tak harus dengan memasang anting-anting.

Sharena pun memutuskan untuk tidak menindik telinga Sea Dedari sewaktu masih bayi.

Sharena tak tega menindiknya dengan paksa dan memilih menunggu Sea cukup dewasa untuk membuat keputusan.

Sementara ini, Sharena memilih untuk mempercantik penampilan Sea Dedari dengan aksesori tanpa rasa sakit seperti memakaikan kalung misalnya.

"Gak akan nindik telinga anak ini dengan paksa karena dia terlalu manis sehingga hati ini tak tega.

Nanti when she’s old enough to make her own decision untuk membolonginya sendiri, then monggo atuh.

Sementara “mempercantik”nya cukup dengan amber necklace yang makeinnya tanpa rasa sakit dan banyak kegunaannya yang bukan hanya sekedar hiasan........," tulis Sharena di kolom caption-nya.

Postingan ini pun menuai beragam komentar.

Ada yang sependapat dengan Sharena, ada pula yang kurang setuju dengan berbagiai alasan.