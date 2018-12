Greg Nwokolo Teteskan Air Mata Bicara Soal Garnetha Haruni, Minta Jangan Ganggu Kehidupannya

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Pesepakbola Greg Nwokolo nampaknya sudah habis kesabaran menghadapi mantan kekasihnya Garnetha Haruni.

Menurut Greg, ia cukup bertanggungjawab dengan anak hasil hubungannya dengan Garnetha.

Ia pun heran dengan tujuan Garnetha memberikan statement di media seperti itu.

Garnetha sempat memberikan pernyataan di salah satu talkshow jika ia ditinggalkan Greg.

"Dia pergi ke acara talkshow aku nggak tahu motifnya apa," ucap Greg Nwokolo, saat ditemui Grid.ID di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (28/12/2018).

Saking menahan perasaan kesal, Greg Nwokolo menangis saat meminta Garnetha untuk berhenti mengganggunnya.

Ia mengaku sudah bahagia dengan Kimmy Jayanti dan merasa sangat diterima oleh keluarga Kimmy berikut masa lalunya.

"Tapi ketika aku ketemu dia, keluarganya, papanya sayang banget sama aku, mamanya sayang, kakak-kakaknya anggap aku kaya keluarga sendiri, so itu yang aku enggak dapat dari yang lain you know. Terus orang bikin berita, jangan ganggu kita," kata Greg Nwokolo sesenggukan.

Melihat sang suami menangis, Kimmy Jayanti langsung memeluknya.

Kimmy mengusap wajah suami sembari tersenyum, dan menjelaskan jika sang suami memang mudah tersentuh.