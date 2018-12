TRIBUN-MEDAN.COM - Giliran Sang Istri Kimmy Jayanti Bongkar Sosok Greg Nwokolo usai Suami Buka-bukaan Garneta Selingkuh.

Kimmy Jayanti justru membongkar seperti apa sifat suaminya sebenarnya. Gara-gara pertikaian dengan mantan Greg Nwokolo, Garneta Haruni.

.

Pesepakbola Greg Nwokolo menangis ketika mengungkapkan kekesalannya pada sang mantan, Garneta Haruni.

Sambil sesenggukan, Greg Nwokolo meminta kepada Garneta Haruni untuk tidak mengganggu kehidupannya dengan sang istri, Kimmy Jayanti.

"Tapi, ketika aku ketemu dia, keluarganya, papanya sayang banget sama aku, mamanya sayang, kakak-kakaknya anggap aku kaya keluarga sendiri, So itu yang aku nggak dapat dari yang lain you know. Terus orang bikin berita, jangan ganggu kita," kata Greg Nwokolo sambil menangis, dikutip TribunStyle.com dari Grid.id, Sabtu (29/12/2018).

Menyaksikan sang suami menangis, Kimmy Jayanti pun segera memeluknya.

Dia tampak menenangkan Greg Nwokolo sembari mengusap wajahnya sambil tersenyum.

Lucunya, Kimmy Jayanti justru membongkar bahwa suaminya itu memang sosok yang mudah tersentuh.

Bahkan, Kimmy Jayanti tak enggan menyebut Greg Nwokolo dengan sebutan Hello Kitty.