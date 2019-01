Komunitas Vespa Gelar Konvoi di Kota Medan Rayakan Ultah Vespa Primavera yang ke-50

TRIBUN-MEDAN.com - Vespa Primavera menggelar 50th Anniversary bersama komunitas Pengemar dan Pencinta Vespa yang ada di Kota Medan. Mereka melakukan konvoi menggunakan skuter lawas maupun yang baru produksi dari Piaggio.

"PT Piaggio Indonesia konsisten melanjutkan kemeriahan ulang tahun Vespa Primavera yang ke-50 dengan menyelenggarakan beberapa acara di kota - kota besar di Indonesia," kata Publik Relation and Communication Manager PT Piaggio Indonesia, Robby Gozal kepada Tribun Medan, Minggu (30/12/2018)

Robby mengatakan kalau PT. Piaggio Indonesia datang ke kota Medan dan kembali mengadakan Celebration Ride Sabtu, 22 Desember 2018 lalu.

Kegiatan itu bertujuan untuk menghidupkan kembali kejayaan Vespa Primavera - The True Timeless Icon dari tahun 1968 di Kota Medan.

Robby mengungkapkan ‎ Vespa Primavera sendiri menjadi sebuah ikon sejati karena diyakini memiliki nilai-nilai yang relevan dari tahun 1968 sampai saat ini, yakni berjiwa muda dan stylish, berkelas, bebas dan unik.

Hal ini pula yang menjadikan Vespa Primavera 50th Anniversary didedikasikan khusus untuk orang yang ingin tampil beda dan menjadi insprasi bagi orang lain, for the ones who believes in icons.

Para penggemar dan pecinta Vespa melewati tempat-tempat paling ikonik di kota Medan, seperti Merdeka Walk dan Istana Maimun. (Piaggio Indonesia)

Sesuai dengan semangat Vespa Primavera sebagai ikon yang tak lekang oleh waktu, Celebration Ride kali ini mengambil rute dengan melewati tempat-tempat paling ikonik di kota Medan, seperti Merdeka Walk dan Istana Maimun.

Tempat dan jalan yang dilewati merupakan simbol ikonik kota Medan yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan masih menjadi identitas kota Medan.

Kegiatan Celebration Ride dimeriahkan oleh ratusan penggemar dan pecinta Vespa di Medan.

Ia menjelaskan bahwa perayaan ulang tahun Vespa Primavera yang ke-50 juga hadir dalam bentuk kompetisi kreatif digital yaitu, Vespa Primavera 50th Anniversary Digital Content Competition (DCC) - #50TahunVespaPrimavera.