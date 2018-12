Ringroad City Walks Meriahkan Pergantian Tahun dengan Hadirkan Pesta Kembang Api

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pesta kembang api atau Fireworks Party menjadi satu dari beberapa kegiatan yang akan memeriahkan malam pergantian tahun mendatang atau tepatnya di tanggal 31 Desember mendatang.

Marcomm Ringroad City Walks, Andre kepada Tribun, mengatakan, pesta kembang api juga sudah pernah dilakukan Ringroad City Walks saat perayaan pergantian tahun di tahun lalu.

“Tahun ini Ringroad City Walks ingin menghadirkan konsep yang benar-benar lebih semarak lagi dibandingkan tahun depan, seperti jumlah kembang api yang akan lebih meriah dari tahun lalu,” ujarnya, Minggu (30/12/2018).

Ia menjelaskan, di tahun ini Ringroad City Walks mengambil tema Old and New Celebration untuk perayaan memeriahkan pergantian tahun kali ini.

“Perayaan kali ini dibuat speaktakuler karena memang menghadirkan cukup banyak kegiatan dan kemudian akan diakhiri dengan pesta kembang api,” jelasnya.

Ia menerangkan, di Old and New Celebration tersebut akan dimeriahkan dengan beberapa kegiatan seperti Marching Band, Carnival Contest, Fashion Show, Singing Performance, Dance Competition, dan dilanjutkan dengan Fireworks Party atau pesta kembang api.

“Jadi pastinya akan sangat meriah, apalagi jumlah kembang api yang disiapkan bisa dibilang dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia menuturkan, untuk tingkat kunjungan, pada libur Tahun Baru mendatang juga diprediksi juga akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan hari biasanya.

“Kalau di libur Natal kemarin terjadi kenaikan tingkat kunjungan sebesar 20 persen dan sepertinya di libur Tahun Baru juga akan terjadi kenaikan,” tuturmya.

Ia mengatakan, hampir semua merchant akan ramai dikunjungi terutama tenant makanan, tenant fashion, dan area bermain serta juga bioskop.

