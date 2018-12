TSR Sambut Pergantian Tahun dengan Spektakuler, Ada Artis Lokal dan Pesta Kembang Api

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah tempat akomodasi baik hotel maupun tempat hiburan mengatakan perayaan tahun baru menjelang pergantian tahun. Ada yang sederhana namun juga ada yang merayakan dengan spektakuler di Sumut.

Satu lokasi yang mengadakan perayaan tahun baru adalah Taman Simalem Resort (TSR) yang berlokasi di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Resort ini telah menyiapkan beragam atraksi dan aneka permainan menarik yang akan memanjakan wisatawan dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2019.

Permainan menarik tersebut meliputi aktivitas bike in air dengan panorama indah Danau Toba, outbound flying fox di area hutan dan permainan dengan kelinci dan ayam di Animal Farm Taman Simalem

Acara spektakuler penyambutan malam tahun baru kali ini juga akan digelar musk etnik dan menyuguhkan sejumlah genre nonstop mulai Senin (31/12) malam hingga memasuki awal Tahun Baru 2019, Selasa (1/1).

General Manager Taman Simalem Resort Eddy Tanoto menyatakan artis etnis dari hampir seluruh tanah batak yang ada di sekitar Danau Toba akan didatangkan di acara spektakuler penyambutan malam tahun baru ini.

Eddy menambahkan pada kesempatan ini mereka juga mengadakan Tongging Food Bazaar, permainan dan perlombaan tradisional serta live acoustic music.

"Ini kita selenggarakan selama 12 hari non-stop sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019," kata Eddy Tanoto melalui keterangan tertulisnya kepada Tribun Medan, Minggu (30/12).

Direktur Operasional TSR Bernard Tay menyatakan kehadiran sejumlah artis lokal di acara penyambutan malam tahun baru kali ini guna mendukung pentas seni tradisional dari tanah batak.

"Sudah sejak resort ini beroperasi mereka sudah mendukung untuk memberikan hiburan kepada tamu hotel yang datang untuk menginap," kata Bernard baru-baru ini.

Bernard menerangkan sebelum digelarnya acara penyambutan malam tahun baru, manajemen TSR telah mengadakan makan nalam Natal pada 24 Desember kemarin dengan christmas choir dan acara lucky draw.

Sementara pada malam Tahun Baru 2019 nanti, sebut Bernard, TSR mengadakan acara old & new all night long pada 31 Desember 2018 dengan batu goncang, DJ Dance Music dan pesta kembang api.

"Ini semua kita selenggarakan guna menyambut malam pergantian tahun dan menyambut tahun baru 2019. Harapannya semoga tahun depan kita mendapatkan kesempatan dan rezeki yang lebih baik lagi," katanya.

Bernard menjelaskan pesta kembang api akan diadakan di puncak tertinggi TSR yakni di wilayah one tree hill. Di atas puncak bukit ini hanya terdapat satu pohon dan dari lokasi ini dapat melihat hampir keseluruhan landscape TSR dari kejauhan.

"Acara penyambutan malam tahun baru yang dilaksanakan oleh Taman Sumalem Resort kali ini sungguh spektakuler, khusus wisatawan yang menginap di resort," ungkap Bernard.