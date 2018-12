Melalui Vlog Kapolsek Pancur Batu Ajak Pengendara Pilih Jalur Alternatif Menuju Berastagi

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kepadatan volume kendaraan di Jalan Jamin Ginting atau lintas Medan-Berastagi jelang akhir pekan menjadi kemacetan yang kerap terjadi.

Namun tidak perlu khawatir mengenai kemacetan menuju kota jeruk tersebut.

Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chaniago dalam video vlognya mengunggah jalur alternatif menuju kota Berastagi, Sidikalang dan Aceh.

Dalam video yang berdurasi 2 menit 11 detik tersebut Faidir mengatakan, untuk masyarakat yang hendak bertujuan Medan, Aceh, Sidikalang, Samosir bisa menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Lihat video Instagramnya: