Dipanggil Polisi Buntut Endorse Kosmetik Illegal, Via Vallen Blak-blakan dan Ini Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Via Vallen mengatakan jika keluarganya yang ada di Jakarta sempat merahasiakan surat panggilan Kepolisian untuk diminta sebagai saksi kasus endorse kosmetik ilegal.

Saat surat panggilan dari pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan datang, Via Vallen tengah menjalani ibadah umrah.

"Sebelumnya itu panggilannya udah lama, waktu Via masih di Tanah Suci," ujar Via Vallen di kawasan Kemayoran Jakarta Utara, Minggu (30/12/2018).

"Cuma keluarga Via nggak mau kasih tahu Via, karena mereka mau Via fokus ibadah," tambahnya.

Sampai akhirnya Via Vallen pulang ke Indonesia dan mendengar kabar tersebut. Pelantun lagi 'Sayang' itu langsung memenuhi panggilan kepolisian untuk dimintai keterangan.

"Pas via pulang, Via tahu dapat surat panggilan, Via datang dong ke kantor Polisi karena sebagai warga negara yang baik saya harus taat hukum. Jadi yaudah datang, ngasih keterangan udah gitu aja," jelas Via Vallen.

Via Vallen sempat dikaitkan dengan kasus produk kosmetik yang memiliki permasalahan dalam perizinan dan legalitasnya.

Via pun menjelaskan jika dirinya dipanggil bukan sebagai tersangka, melainkan saksi.

