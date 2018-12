Himpunan Kata Mutiara Selamat Tahun Baru 2019 dalam Bahasa Inggris dan Artinya

Kamu bisa mengirimkan dengan berbagi pesan di WhatsApp, kepada keluarga, kerabat, teman maupun pasangan.

TRIBUN-MEDAN.com - Mengirim pesan ucapan selamat tahun baru dilakukan oleh sejumlah orang.

Pada zaman modern ini, mengirimi kata ucapan tak perlu lagi menggunakan kartu atau surat.

Kamu bisa mengirimkan dengan berbagi pesan di WhatsApp, kepada keluarga, kerabat, teman maupun pasangan.

Berikut rangkuman sejumlah ucapan selamat tahun baru 2019 yang cocok dibagikan, beserta gambarnya:

Ucapan dengan bahasa Inggris dan artinya:

Happy new year! May this year brings new hopes for us.

May this new year bring peace and joy in our life! Wishing you a very happy new.

(Semoga tahun baru ini membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu! Semoga tahun barumu menyenangkan!)

(Semoga tahun baru ini membawa perubahan positif dalam hidupmu dan memenuhi semua ambisimu. Semoga selalu sehat dan sejahtera)

(Jangan melihat ke belakang dan bertanya mengapa? Melihat ke depan dan bertanya mengapa tidak? Tahun baru adalah tanggung jawab baru untuk masa depan kita)

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.



(Tahun baru berdiri di depan kita, seperti sebuah bab dalam sebuah buku, menunggu untuk ditulis. Kita bisa membantu menulis cerita itu dengan menetapkan tujuan)