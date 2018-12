Ragam Pilihan Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Orang Terkasih

Pergantian tahun baru biasanya juga dapat dirayakan bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Mereka juga tentu berhak mendapat doa serta harapan dari kita, agar mereka juga mendapat kebaikan di tahun selanjutnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap pergantian tahun, kita memiliki doa dan harapan agar tahun berikutnya menjadi lebih baik.

Doa dan harapan itu dapat berupa keinginan untuk mendapat kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan hal-hal yang terbaik pada waktu mendatang.

Mereka juga tentu berhak mendapat doa serta harapan dari kita, agar mereka juga mendapat kebaikan di tahun selanjutnya.

Berikut 12 ucapan salam tahun baru berbahasa Inggris serta artinya bagi orang-orang terkasih yang cocok kamu kirim melalui Whatsapp dikutip TribunWow.com dari Shutterfly.com, Minggu (30/12/2018).

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia dengan harapan bahwa kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

Keluarlah dari yang lama, masuklah dengan yang baru: semoga kamu bahagia sepanjang tahun. Selamat Tahun Baru!

3. I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!

Aku memutuskan untuk berhenti menyia-nyiakan resolusiku untuk diriku sendiri dan menggunakannya untuk membalas kehangatan yang telah kamu tunjukan kepadaku. Selamat Tahun Baru.