Sambut Tahun Baru 2019 dengan Best Nine di Instagrammu, Berikut Cara Mudah Membuatnya

Unggahan Best Nine Instagram. (Oberlo/topnine.co)

TRIBUN-MEDAN.com - Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, topik best nine instagram menjadi populer. Berikut cara mudah membuat best nine instagram.

Sejak pada tahun 2015 Instagram selalu menggunakan fitur best nine di akhir tahunnya.

Best Nine merupakan kumpulan sembilan foto terbaik milik pengguna instagram.

Best Nine sendiri memang bekerja sama dengan aplikasi Intagram.

Pada tahun ini Best Nine membuat aplikasi yang dapat di unduh di App Store / Google Play Store.

Kumpulan sembilan foto terbaik akan otomatis diketahui dengan best nine.

Sembilan foto tersebut biasanya berkat jumlah likes terbanyak selama satu tahun penuh atau 12 bulan.

kesembilan foto tersebut biasanya akan ditampilkan secara kolase di aplikasi best nine.

"Hidup adalah tentang pengalaman. Temukan kembali sembilan momen Instagram terbaik Anda dari tahun 2018 dan bagikan dengan teman-teman Anda," tulis kalimat yang di ungkapkan pihak best nine lewat wesite topnine.co

Berikut ini cara membuat best nine instagram 2018:

cara buat top best nine instagram 2018

1.Pastikan Akun Instagram milik mu tidak ter-private terlebih dahulu