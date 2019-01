Kabar Terkini Maia Estianty - 9 Foto Terbaik Bersama Suami dan Postingan Best Nine Irwan Mussry

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar Terkini Maia Estianty - 9 Foto Terbaik Bersama Suami dan Postingan Best Nine Irwan Mussry.

The Best Nine instagram, Maia Estianty pun memamerkan kolase 9 foto terbaiknya pada tahun 2018 ini.

Kebahagiaan terlihat selalu terpancar dari musisi cantik Maia Estianty.

Tahun 2018 ini tampaknya menjadi salah satu tahun paling bahagia baginya, Moms.

Bagaimana tidak, setelah 10 tahun sendiri usai bercerai dari mantan suaminya Ahmad Dhani, Maia Estianty akhirnya membuat keputusan besar.

Maia Mussry akhirnya mengakhiri masa kesendiriannya dan menambatkan hatinya pada pengusaha jam mewah, Irwan Mussry.

Maia Estianty dan Irwan Mussry pun telah resmi menikah di Tokyo pada 29 Oktober 2018 lalu.

Hampir dua bulan menikah, Maia Estianty terlihat selalu berwajah cerah dan bahagia.

Sahabat-sahabat Maia Estianty , para selebriti, hingga warganet pun turut berbahagia atas keputusan Maia Estianty kali ini.