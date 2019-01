Apel Perdana 2019, Kapolsek Percutseituan: Tahun Ini Harus Lebih Baik, Jangan Lupa Berdoa

Laporan wartawan Tribun Medan / M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Untuk terus meningkat kinerja para anggota. Kapolsek Percutseituan Kompol Faidil Zikri pimpin apel pagi di Mapolsek Percutseituan, Rabu (2/1/2018).

Pada apel pagi tersebut, Kapolsek Percutseituan Kompol Faidil Zikri mengatakan, apel yang berlangsung pagi tadi untuk terus mengingatkan agar seluruh anggota terus meningkat kinerja dan melayani masyarakat.

"Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada personil, semoga ditahun 2019 ini dapat bekerja lebih baik dengan loyalitas tinggi. Senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan prima kepada masyarakat. Tetap menjadi polisi yang bekerja menggunakan hati nurani serta promoter," ujarnya.

Dalam pelayanan, sambung Faidil senantiasa 3S (Senyum, Sapa dan Salam).

"Bhabinkamtibmas harus konsisten dengan program DDS (Door to Door system), Police Go To School, Menyapa subuh, bersih-bersih tempat ibadah, safari jumat, jumat baroqah, dan memakmurkan tempat ibadah dibantu oleh personil lain sesuai dengan sprin. Kepada seluruh kanit, panit dan bintara yang memiliki jabatan perwira agar senantiasa melaksanakan check, recheck, cross check, dan final check," ucapnya.

Untuk catatan kasus yang terjadi sepanjang 2018, Faidil menjelaskan sebanyak 797 dengan CC 535 dengan trend 67,13 persen.

"Ditahan 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017 CT sebanyak 1054 dengan CC 691 trend 65,6 persen. Untuk 3 CN di 2018, mengalami peningkatan sebanyak 2,7 persen dalam pengungkapan kasus. 267 kasus dengan tersangka sebanyak 387 ini merupakan hasil dari pegassus yang dibentuk bapak Kapolrestabes Medan," kata Faidil.

"Di tahun 2019 ini, harus lebih baik dari tahun 2018, jangan lupa berdoa, berusaha, bertawaqal dan berikhtiar dalam segala hal," jelas Faidil.

(cr3/tribun-medan.com)