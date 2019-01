BPJS Kesehatan Sebut Sistem Rujukan Online Tak Pengaruhi Okupansi Rumah Sakit

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan sistem rujukan berjenjang tidak mempengaruhi tingkat BOR (Bed Occupancy Ratio) rumah sakit, termasuk RSUD Pirngadi.

Staf Humas dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Medan Redho Nofanda Abdururoma mengatakan, sistem rujukan online justru mempermudah peserta BPJS Kesehatan.

Ia pun mengatakan, sistem rujukan online berjenjang tersebut bukanlah aturan BPJS Kesehatan, melainkan Menteri Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya pelaksana saja.

"Kita ke puskesmas atau klinik, kalau butuh perawatan lebih, bakal dirujuk sesuai jarak yang terdekat. Rujukan online kan ke rumah sakit tipe C dulu, Pirngadi itu tipe B. Kalau memang bisa ditangani di rumah sakit tipe C, ya bakal dirujuk ke tipe C, tidak mungkin ke tipe B," katanya, Jumat (4/1/2018).

Dijelaskannya, jika langsung dirujuk ke tipe B, maka tidak ada gunanya. Sebab, perbedaan tersebut untuk kompetensi rumah sakit tersebut.

"Kalau bisa langsung ke tipe B, enak kali dong tipe B. Dengan kompetensi yang sama, mereka melayani yang sama tapi tarifnya berbeda. Bisa lebih mahal di tipe B," ujarnya.

Ia pun menegaskan, selain memudahkan pasien, sistem rujukan online juga meratakan jumlah pasien di rumah sakit, jadi tidak ada yang menumpuk.

"Kalau dibilang sistem itu membuat pasien berkurang, enggak mungkin dong kita paksakan kalau ada yang sepi kita masukkan ke sana. Jadi agak aneh nih, bukankah rumah sakit itu ambil untung ya? Kalau tambah ramai, agak lucu dong. Berarti kita berharapnya rumah sakit ramai terus dong," jelasnya.

Mengenai klaim BPJS Kesehatan yang dibayarkan ke RS Pirngadi, Redho mengaku BPJS Kesehatan rutin membayarkannya. Sebab kata dia, jika mereka menunda pembayaran maka BPJS Kesehatan akan terkena denda sebesar 1 persen.