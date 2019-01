KPU Medan Umumkan Sumbangan Dana Kampanye Parpol Golkar, Tertinggi PKS Terendah

Laporan Wartawan Tribun Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu 2019.

Pengumuman sekaligus penyerahan berita acara LPSDK kepada parpol diserahkan di Aula Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan No. 37, Medan, Kamis (3/1/2019).

Pantauan tribun-medan.com, penyerahan langsung diberikan Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik, yang turut didampingi sejumlah komisioner KPU Medan, M. Rinaldi Khair, Zefrizal, dan Nana Miranti. Turut hadir anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan, M. Fadly.

Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik mengatakan, penyerahan dan pengumuman LPSDK ini sesuai dengan amanah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Partai Golkar Kota Medan menjadi penerima sumbangan dana kampanye terbanyak Rp 1.665.658.877 dan partai Gerindra kedua (Rp 1.305.130.149). Sedangkan PKS paling rendah Rp 69.539.100," kata Agussyah.

Agussyah menambahkan, soal penyusunan dana kampanye tersebut telah diatur dalam PKPU No. 24/2018 yang sebagaimana telah dirubah ke dalam PKPU No. 29/2018 dan PKPU No. 34/2018.

Komisioner KPU Medan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Zefrizal mengatakan, penyerahan LPSDK parpol kepada KPU Medan diserahkan pada Rabu (2/1/2019) kemarin hingga pukul 18.00 WIB.

"Meski parpol itu sudah mengisi daftar hadir sebelum pukul 18.00 WIB. Tapi kenyataannya masih ada sejumlah parpol yang terlambat menyerahkan LPSDK itu di atas waktu yang telah ditetapkan," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Zefrizal, tidak ada sanksi bagi parpol yang terlambat men

menyerahkan LPSDK tersebut.