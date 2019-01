Lion Air dan Wing Air Berlakukan Ketentuan Baru Tentang Bagasi

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lion Air dan Wings Air memberlakukan ketentuan baru tentang bagasi dengan menawarkan setiap pelanggan melalui fasilitas pembelian bagasi ekstra atau Pre Paid Baggage.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan, Lion Air dan Wings Air akan memberlakukan kebijakan baru berupa penyesuaian kapasitas atau berat barang bawaan dan bagasi terdaftar gratis cuma-cuma atau free baggage allowance efektif 8 Januari 2019 sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau until further notice (UFN).

"Ketentuan barang bawaan dan bagasi yaitu seluruh penerbangan domestik Lion Air tidak diberlakukan bagasi cuma-cuma 20 kilogram (kg) per penumpang," ujarnya, Jumat (4/1/2019).

Ia menjelaskan, seluruh penerbangan domestik Wings Air tidak diberlakukan bagasi cuma-cuma 10kg per penumpang.

"Sebagai informasi, bila penumpang yang sudah membeli tiket sebelum 8 Januari 2019 tetap memperoleh bagasi cuma-cuma 20 kg untuk Lion Air dan 10 kg untuk Wings Air," jelasnya.

Ia menerangkan, setiap calon penumpang kecuali bayi, diperbolehkan membawa satu bagasi kabin atau cabin baggage dengan maksimum berat 7 kg dan satu barang pribadi atau personal item seperti tas laptop, perlengkapan bayi, bahan membaca, binocular, tas jinjing wanita (hand luggage).

"Ketentuan maksimum ukuran dimensi bagasi kabin adalah 40 cm x 30 cm x 20 cm," terangnya.

Ia menuturkan, penerbangan Lion Air Group juga memberlakukan bahwa beberapa barang yang diikat atau dibungkus jadi satu tidak akan dianggap sebagai satu buah bagasi kabin.

"Bagi calon penumpang dalam hal ini pengguna jasa Lion Air dan Wings Air yang akan membawa bagasi dapat melakukan pembelian voucher bagasi atau pre paid baggage melalui agen perjalanan atau tour and travel, website Lion Air dan kantor penjualan tiket Lion Air Group," tuturnya.