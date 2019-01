Bos RA Pictures Ungkap Hubungannya dengan Ayu Ting Ting Saat Sang Putri Minta Papa Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Bos rumah produksi RA Pictures Fransen Susanto angkat bicara mengenai hubungannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Fransen menegaskan bahwa hubungan di antara mereka hanya sebatas pertemanan.

Hal itu dikatakan Fransen saat ditemui usai screening dan jumpa pers film After Met You di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/1/2018).

"Sebenarnya dari awal udah few month ago lah ya, sebenarya ini kabar udahberlarut-larut gitu loh. Seperti yang saya jelaskan di beberapa infotaiment lalu, saya-Ayu memang hanya berkawan saja," kata Fransen.

Fransen dan Ayu sebelumnya telah memiliki kerja sama unntuk bisnis lini busana.

"Karena kami punya hubungan itu udah mungkin kurang lebih lima tahun lalu, karena kami ada bisnis together di clothing line, itu aja sih," sambungnya.

Meski demikian, Fransen tak merasa tergangu dengan gosip yang beredar tentang hubungannya dengan Ayu. Fransen menyadari hal tersebut biasa terjadi di dunia hiburan yang saat ini tengah dia geluti.

"Kalau keganggu sih menurut ku this is showbiz, jadi ya welcome to the showbiz. Pada saat main dengan masuk ke dunia perfilman ataupun saya sebelum masuk ke dunia perfilman itu kami udah kerja bareng," ujar Fransen

"Dengan bisa disebut namanya Jessica Iskandar, Denny Cagur lah, Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad dan lain-lain. Jadi buat saya gosip itu ya bagian darishowbiz, bagian dari entertainment," imbuhnya.

Sementara itu tuntutan dari putri tunggal Ayu Ting Ting dari pernikahan sebelumnya sudah minta papa baru.