Terciduk Prostitusi Online, Status Vanessa Angle: Menjemput Rezeki di Awal 2019, Hello Surabaya

TRIBUN-MEDAN.com - Dua selebritis tanah air berinisial VA (27) dan AV diamankan Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, pada Sabtu (5/1/2019).

Artis inisial VA diketaui adalah Vanessa Angel. Identitas ini dikonfirmasi oleh Polda Jatim.

Namun sebelum ditangkap basah dalam kamar hotel, Vanessa sempat mengunggah statusnya di instagram story milik.

Menariknya status yang disampaikan oleh Vanessa soal uang yang akan didapatkan dari kerjaannya melakoni prostitusi online merupakan rezeki di awal tahun 2019.

"Menjemput rejeki di awal tahun 2019. Hello Surabaya, Indonesia. See you at @townsquaresurabaya," tulis Vanessa dalam Instastory miliknya saat sesampainya di pintu gerbang tol menuju Surabaya.

Dikutip dari Kompas TV live, kedua artis tersebut diduga terlibat prostitusi online di sebuah hotel di area Surabaya.

Menurut laporan, dari bukti yang diperiksa kepolisian diketahui tarif transaksi yakni Rp 80 juta.

Bukti yang disita kepolisian sementara ini adalah percakapan transaksi prostitusi online, yang awalnya diduga menjerumus ke pelecehan seksual.

Ternyata, saat dikonfirmasi, bukti tersebut tidak mengarah ke pelecehan seksual, tetapi prostitusi online.