TRIBUN-MEDAN.COM - BERITA KESEHATAN - Daftar 15 Bahan Kosmetik Berbahaya, Anti Jerawat,Anti Aging hingga Pencerah Wajah

.

Baca: Kabar Terbaru Vanessa Angel - Dari Nikita Mirzani, Amel Alvi, FNJ Sederet Artis Terlibat Kasus Hot

Masa kehamilan adalah masa yang berharga. Selain selektif dalam mengonsumsi makanan dan minuman, Moms juga perlu memerhatikan pemilihan kosmetik.

Menurut Nneka Leiba, seorang ahli ilmu kehidupan yang bekerja di Environmental Working Group, "Kita harus menghindari bahan-bahan berisiko pada semua tahap kehidupan kita.

Namun, kehamilan mungkin merupakan periode di mana wanita harus sangat berhati-hati."

Selain itu, American College of Obstetricians and Gynaecologists dan American Society for Reproductive Medicine mengatakan, paparan bahan kimia beracun sebelum konsepsi dan selama kehamilan dapat berefek pada kesehatan reproduksi.

Efek lainnya juga berpengaruh pada kesuburan, berat badan bayi lahir rendah, dan kelahiran prematur.

Lantas selama hamil, apa saja kandungan dalam kosmetik yang perlu Moms hindari?

Baca: Balas Vanessa Angel, Artis FNJ Tulis Karma di Instagram,Pernah Sindir Check-in dengan Napi Korupsi

1. Endocrine disruptor

Jauhi seluruh kosmetik yang mengandung endocrine disruptor karena kandungan ini merusak fungsi hormon tubuh.

Kandungan endocrine disruptor ini juga termasuk pada wewangian dan parfum.