Kondisi dan Reaksi Vanessa Angel setelah Ditangkap di Kamar Hotel Surabaya, Begini Kata Polisi

"Menjemput rezeki di awal tahun 2019. Hello Surabaya, Indonesia. See you @townsquaresurabaya,"

Vanessa Angel

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia selebriti tanah air kembali dikejutkan kabar penangkapan artis Vanessa Angel (27) oleh Polda Jatim di sebuah hotel di Surabaya, pada Sabtu (5/1/2018).

Vanessa Angel diduga terlibat prostitusi online bersama satu artis lainnya bernama Avriellya Shaqila.

Berikut kondisi Vanessa saat dilakukan penggrebekan oleh Polda Jatim:

Bersama Pria di Kamar Hotel

KBP Arman Asmara Syarifuddin selaku Wadireskrimsus Polda Jatim menuturkan Vanessa ditangkap di sebuah kamar hotel bersama seorang pria, pada Sabtu (5/1/2019).

"Mereka (Artis VA) bersama pria bukan suami istri ditangkap saat berhubungan badan," ungkapnya di Mapolda Jatim, dilansir TribunJatim.com.

Tak hanya Vanessa, artis AS juga demikian.

"Mereka ditangkap saat bersama pria yang bukan pasangan sah di kamar hotel," ujarnya diampingi Kasubdit V Siber Ditreskrimsus AKBP Harissandi di Mapolda Jatim.

Sambil Menunduk Vanessa Kenakan Baju yang Sama Diunggahan Instagramnya