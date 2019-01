Terjual Seharga Rp 44,9 Miliar, Ikan Tuna Ini Dijuluki sebagai Ikan Termahal di Dunia

Kiyomura Corp yang menjalankan bisnis restoran Sushizanmai di seluruh Jepang merupakan pemenang lelang dari ikan termahal di dunia itu.

TRIBUN-MEDAN.com - Ikan jenis bluefin tuna dengan berat 278 kg terjual seharga 333,6 juta yen, atau 3,1 juta dollar AS (Rp 44,95 miliar dengan kurs Rp 14.500 per dollar AS) di pasar ikan Tokyo, Sabtu (5/1/2019).

Petugas di pasar ikan Tokyo, Masayuki Fukuda menyebutkan, nilai tersebut melampaui dua kali lipat dari harga tertinggi yang pernah dicapai pada 2013 lalu.

Dikutip dari Bloomberg, Kiyomura Corp yang menjalankan bisnis restoran Sushizanmai di seluruh Jepang merupakan pemenang lelang dari ikan termahal di dunia itu.

Ikan tuna itu, nantinya akan disajikan di outlet Sushizanmai di Tsukiji, dengan harga rata-rata per sajian 200 dollar AS (Rp 2,9 juta).

"Kami terlalu berlebihan, saya memperkirakan harganya akan di kisaran 30 juta yen hingga 50 juta yen, atau 60 juta yen, akan tetapi berakhir lima kali jauh lebih mahal," ujar Kiyoshi Kimura, pemilik restoran Shusizanmai.

Ikan pemecah rekor tersebut ditangkap di daerah Oma, yang terletak di selatan Jepang, dan terjual pada lelang pertama di 2019 di sebuah pusat dekat Teluk Tokyo yang mulai beroperasi setelah relokasi pasar ikan Tsukiji Oktober lalu.

