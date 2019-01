Basis Pendidikan di Bidang Seni, Owner The Two Turnips Justru Fokus Berbisnis Kue

Owner The Two Turnips, Cindy Salim memegang kue chiffon rasa pandan dan keju.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

Memang sudah kodratnya bila kaum perempuan selalu diidentikkan dengan dunia kuliner.

Tak asing pula bila menemukan wanita yang menggemari dunia masak memasak. Jadi memang wajar saja kalau banyak perempuan yang kemudian menggeluti dunia bisnis kuliner, termasuk bisnis kue.

Manisnya bisnis kue ini juga dinikmati Owner The Two Turnips, Cindy Salim.

Meskipun basic pendidikan Cindy di bidang seni, ia justru fokus dalam berbisnis kue.

"Awalnya saya kuliah seni selama empat tahun di LaSalle College of The Arts, Singapura. Selesai kuliah saya sempat kerja, sebagai guru lukis anak-anak. Kalau saya sedang libur saya suka bikin kue karena itu salah satu hobi saya. Lalu selama satu setengah tahun, saya melanjutkan sekolah pastry di Sunrice, Singapura dan kemudian saya pun membuka usaha bisnis kue ini,"ucap Cindy, Senin (7/1/2019) di The Two Turnips, Jalan Sei Kera, Medan.

Cindy mengatakan ia mempelajari semua jenis kue, namun ia lebih tertarik dan fokus membuat kue chiffon menjadi menu andalannya.

Selain sehat, kue chiffon juga merupakan kue pertama yang ia pelajari di sekolah tersebut.

"Pembuatan kue chiffon ini simple tapi perlu skill fundamental. Bahan basic kue chiffon ini juga mudah didapat, yaitu telur, tepung, gula, susu atau air dan minyak saja,"ujarnya.

Kue chiffon buatan Cindy ini rendah gula dan minyak sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan.

"Saya mulai eksperimen dengan mengurangi gula dan minyak sehingga kue chiffon ini lebih sehat," ungkapnya.

Seiring berjalannya waktu, kini

The Two Turnips sudah menghadirkan lebih dari 20 jenis kue chiffon dengan berbagai rasa antara lain rasa pandan, cheese, coklat orange, lemon, gula jawa dan sebagainya.