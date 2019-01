Bikin Temuan Obat Kulit, Ja'far Harumkan Sumut di Kancah Penemu Inovasi Dunia di Shanghai

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima kunjungan silaturahmi Muhammad Ja'far Hasibuan (28) sebagai Delegasi Indonesia yang mengikuti Kompetisi Penemu Inovasi Dunia Shanghai International Exhibilition of Inventions (SIEI) di Shanghai World Expo Exhibilition Hall, China.

Kunjungan Muhammad Ja'far Hasibuan diterima Sekdaprov Sumut, Dr Ir Hj Sabrina MsSi di Kantor Gubernuran, Senin (7/1/2019) siang.

Muhammad Ja'far Hasibuan adalah tokoh pemuda yang telah menasional dengan berbagai karya penemuan.

Salah satunya dengan judul Inovasi "Use of Terasi as an Alternative Treatment for Skin Diseases for Humans and Animal" yang pada tanggal 19-21 April 2019 akan dikompetisikan secara Internasional.

Penemuan Ja'far telah lulus dari Surat Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) Nomor : 1440/NO/SL/XXII/2018, setelah sebelumnya diseleksi ketat dari tim dewan juru independen.

Ja'far berhasil mengharumkan nama Sumut di tingkat Nasional dengan meraih Juara Umum Santripreneur Award 2018 Kategori Boga Olahan Makanan Tingkat Nasional yang diadakan LPDB - KUMKM bersama Santripreneur Indonesia pada acara INDONESIA SYARIAH FAIR 2018 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo pada 27 Novemebr 2018 di Kartika Expo, Balai Kartini-Jakarta.



Diharapkan Muhammad Ja'far Hasibuan dapat sukses dan mengharumkan nama Sumut di even bertaraf internasional tersebut.

“Diharapkan Ja'far ini benar-benar berjuang, sehingga dapat membawa nama harum Sumatera Utara,” kata Sabrina ketika menerima audiensi Muhammad Ja'far Hasibuan Duta Koperasi dan UKM Provinsi Sumut yang didampingi Kepala Balitbang Sumut Efendi Pohon, Asisten I Noval Akyar dan Ibnu Hutomo, Agus Tripriyono Kepala Biro Keuangan dan staf Humas Halason Siregar.

Sabrina menambahkan kegiatan seperti ini merupakan hal yang positif dan bergengsi, bersaing di seluruh berbagai negara di dunia, yang dapat meningkatkan aktifitas terutama generasi muda lahirnya ilmuwan muda Indonesia asal Sumut.

"Kegiatan seperti ini dapat mengurangi kegiatan-kegiatan negatif yang terjadi bagi generasi muda seperti narkoba. Generasi muda akan fokus dan tak punya waktu dengan kegiatan-kegiatan negatif,” ujar Sabrina.