Bohemian Rhapsody Jadi Film Terbaik Golden Globes Awards 2019, Rami Malek Aktor Terbaik

Tim film Bohemian Rhapsody, (dari kiri) produser Jim Beach, gitaris Queen Brian May, aktris Lucy Boynton, aktor Rami Malek, drummer Queen Roger Taylor dan istri Sarina Potgieter menghadiri 76th Golden Globe Awards yang digelar di The Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Minggu (6/1/2019).

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Film biopic karya sutradara Bryan Singer, Bohemian Rhapsody, dinobatkan sebagai Film Terbaik untuk kategori drama dalam ajang penghargaan Golden Globes 2019, Minggu (6/1/2019) malam waktu setempat.

"Congratulations to Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) - Best Motion Picture - Drama. - #GoldenGlobes," tulis akun Twitter resmi @goldenglobes, seperti dikutip Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Film yang dibintangi aktor Rami Malek itu mengalahkan film BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Black Panther, dan film A Star Is Born.

Bohemian Rhapsody berkisah tentang grup band rock asal Inggris, Queen, serta kehidupan vokalisnya Freddie Mercury. Film ini diakhiri dengan adegan penampilan legendaris Queen dalam konser Live Aid di Stadion Wembley pada 1985.

Selain Malek, film ini juga menghadirkan sederet bintang lainnya, yakni Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, dan Mike Myers.

Aktor Rami Malek dinobatkan sebagai Aktor Terbaik untuk kategori film drama dalam ajang penghargaan Golden Globes 2019, Minggu (6/1/2019) malam waktu setempat.

"Congratulations to Rami Malek (@ItsRamiMalek) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie). - #GoldenGlobes," tulis akun Twitter resmi @goldenglobes, seperti dikutip Kompas.com, Senin (7/1/2019).

Malek yang perannya sebagai Freddie Mercury dalam film itu menuai pujian, berhasil mengungguli aktor Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Lucas Hedges (Boy Erased), dan John David Washington (BlacKkKlansman).

Sebelumnya, kritikus film dan kolumnis Deadline, Pete Hammond, memuji akting Malek dalam film Bohemian Rhapsody.

Ia menyebut bahwa Malek membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk memainkan vokalis Queen, Freddie Mercury.

Malek dinilai dengan cemerlang menghidupkan sosok pria maupun performer yang ikonik itu dalam semua kompleksitas dan gayanya.

Seperti yang dilakukan oleh pemenang Oscar, Jamie Foxx, dalam film Ray, Malek tidak melakukan nyanyiannya sendiri (mungkin sedikit). Namun, tetap memukau saat mewujudkan vokal Freddie Mercury. Sangat efektif dan suara serta vokal dalam film ini mendebarkan. (*)