Diskon Proyek Tak Disebutkan, PNS Taput dan Rekanan Didakwa Korupsi

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Drh Nometta (55) didakwa melakukan tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Symon Morrys.

Nometta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek diduga tak menyebutkan adanya diskon pada pengadaan pakan ternak kerbau Tahun Anggaran 2014.

Pada persidangan yang berlangsung, Selasa (8/1/2019) di Pengadilan Tipikor Medan ini, JPU Symon dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Sri Wahyuni juga membacakan dakwaan untuk rekanan proyek, yakni Ckosmas Tambunan (37).

"Nometta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui harga pakan tersebut terdapat diskon sebelumnya namun diskon dimaksud tidak dikurangi dalam penyusunan anggaran proyek. Nometta tidak melakukan pemeriksaan hasil uji laboratorium sewaktu-waktu dan secara acak tanpa terlebih dahulu memberitahukan terdakwa Ckosmas Tambunan selaku Penyedia Barang/Jasa," ucap JPU.

Masih kata JPU, Nometta yang merupakan PNS di Balai Peternakan Unggul dan Hijauan Siborongborong tidak pernah melakukan penelaahan hasil kerja dalam pengadaan lelang yang mana dalam tender terdapat penyimpangan-penyimpangan.

"Adanya dokumen pelelangan yang dipaksakan sehingga dapat diindikasikan bahwa telah terjadi persekongkolan diantara pemberi proyek (Nometta) dengan pelaksana proyek (Ckosmas Tambunan)," sambung JPU Symon.

Lanjutnya, dalam perjalanan proyek, terdapat ketidaksesuaian harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Terdapat harga yang digelembungkan (markup).

Harga dalam kontrak disebutkan Rp 4.434 per kg, padahal dalam faktur penjualan hanya Rp 2.850 per kg pada periode April-Juli 2014, Rp 3.050 per kg pada periode Agustus-Desember 2014.

Selain itu, perusahaan milik Ckosmas Tambunan sesuai kontrak harus menyediakan sebanyak 246.375 kg pakan kerbau, namun perusahaannya hanya bisa menyediakan 246.301 Kg, sehingga terdapat selisih 74 Kg yang tak disanggupi perusahaan Ckosmas Tambunan.