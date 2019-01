Ragam Profesi yang Terancam Digantikan oleh Teknologi, Mulai dari Pengacara hingga Arsitek

Pugliano mengatakan bahwa dokter dan pengacara tidak akan musnah. Hanya saja, lapangan pekerjaan untuk profesi ini akan berkurang sebagian.

TRIBUN-MEDAN.com - Apakah pekerjaan kamu membosankan dan dilakukan berulang-ulang?

Jika itu yang kamu rasakan, berarti ada alasan untuk cemas.

" Pekerjaan apa pun yang rutin dilakukan, bisa jadi dilakukan algoritma matematika dalam lima atau sepuluh tahun lagi. Paling tidak di negara maju," kata manajer keuangan dan penulis John Pugliano.

Pugliano adalah penulis sejumlah buku bagus seperti The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation.