Raline Shah Hadir di Golden Globes 2019, Pamer Foto dengan Rami Malek

TRIBUN-MEDAN.com - Gelaran Golden Globes 2019 telah selesai digelar pada Senin (7/1/2019).

Tak hanya artis internasional yang menghadiri gelaran akbar tersebut, namun ternyata artis Indonesia, Raline Shah turut menghadiri Golden Golbes 2019.

Hal tersebut diunggah Raline Shah di akun Instagram pribadinya, @ralineshah, Senin (7/1/2019).

Di unggahan tersebut Raline berfoto bersama Rami Malek yang baru saja memenangkan kategori Best Actor in a Motion lewat film Bohemian Rhapsody.

Raline Shah tampak anggun mengenakan gaun berwarna hijau dan tersenyum ke arah kamera.

Sedang Rami Malek memakai setelan jas hitam dan turut tersenyum ke arah kamera.

"Epic win at the Golden Globes for Rami Malek as Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Excellence is undeniable.

(Kemenangan luar biasa di Golden Globes untuk Rami Malek sebagai Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody. Kegemilangan yang tak terbantahkan-red)", tulis Raline sebagai caption.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Senin (7/1/2019), film biopik Bohemian Rhapsody yang mengantarkan Rami jadi pemenang di Golden Globes ini menceritakan tentang band Queen.

Film ini menjadi salah satu film layar lebar yang menyedot perhatian seluruh dunia pada 2018 lalu.