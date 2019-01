AVANZA BARU sedang Tes Uji di Jalan Raya, Dikabarkan Dirilis pada 15 Januari 2019, Lihat Videonya. .

TRIBUN-MEDAN.COM - Beredar kabar Toyota Astra Motor'>PT Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan produk unggulan, Avaza, dengan versi terbaru dalam waktu dekat.

Dilansir dari Kompas.com, PT TAM akhirnya secara resmi mengakui kehadiran Avanza terbaru.

Ini diketahui dari undangan peluncuran yang diterima redaksi Kompas.com, Rabu (9/1/2018).

Dalam undangan tersebut disebutkan bahwa acara tersebut bertajuk New Avanza and New Veloz Press Conference yang akan dilaksanakan di Jakarta Pusat.

Tanggal yang tertera adalah tanggal yang selama ini jadi perbincangan yakni Selasa, 15 Januari 2019.

Menarik melihat bahwa Toyota sudah menyebut produk terbaru ini dengan New Avanza dan New Veloz.

Ini menandakan perubahan tidak seluruhnya hadir dari MPV tujuh penumpang tersebut.

Video Avanza Baru di Jalan Raya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Belum Diluncurkan Avanza Terbaru 2019 Sudah Didiskon, Sales Bocorkan Cara Mendapatkannya!

AVANZA XENIA 2019, Terjawab Sudah Begini Penampakan Avanza Baru yang Bikin Penasaran

Mobil Avanza Sampai Banting Setir Tabrak Pengendara Sepeda Motor

Sudah Bisa Dipesan, Ini Prediksi Desain Toyota Avanza Terbaru

Di media sosial, kemunculan Avanza terbaru sudah terlihat di jalan raya.

Dari akun emha_san nampak Avanza terbaru tengah diuji jalan di seputaran pabrik Toyota di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Masih menggunakan pelat nomor bantuan berwarna putih, Avanza terbaru itu melenggang santai untuk uji jalan.

Rekaman ini sendiri cukup menggambarkan produk baru tersebut sebab selama ini gambar yang hadir dalam keadaan diam.

Kita tunggu saja kehadiran produk terbaru Toyota ini yang akan kembali berhadapan dengan rivalnya seperti Xpander dan Ertiga. (*)

Berita ini sudah terbit di Kompas.com dengan judul Resmi, Avanza dan Veloz Terbaru Meluncur 15 Januari