Putranya Sering Pulang dengan Wajah Lebam, Sarah Azhari Jadi Khawatir

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis peran Sarah Azhari mengaku sering merasa khawatir tiap kali melihat putranya, Albany Ray, pulang dengan wajah lebam sehabis berlatih tinju.

"Ya khawatirlah namanya ibu ya, kadang dia pulang latihan, mukanya biru-biru. 'Eh ini kenapa?', ternyata dia habis (latihan) sparring (olahraga tinju)," kata Sarah saat ditemui di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Walaupun begitu, ia tak melarang putranya untuk menggeluti hobinya tersebut. Apalagi menurut Sarah, anak semata wayangnya itu punya bakat dalam bidang itu.

"Dia suka, profesional, dan positif. Dia cuma latihan kan, enggak pergi ke sana kemari, jadi aku sih support aja. Asal dia terus berhati-hati," ujar Sarah.

"Anak saya punya bakat fokus di olahraga. Waktu itu dites untuk boxing, ternyata dia bagus. Dalam delapan bulan dia bisa masuk ke kelas amatir gitu. Coach-nya dia emang bilang dia ada potensi menjadi petinju profesional," tambahnya.

Jika bahkan petinju menjadi pilihan karier anaknya pada masa depan, Sarah mengaku akan terus mendukungnya.

"Terserah dia, dia yang milih. Kelas amatir aja dulu kalau saya sih, okelah kalau buat hobi aja, untuk profesi terserah dia," katanya.

Albany yang duduk di samping Sarah menimpali bahwa ia mulai mencoba mengikuti beberapa kompetisi tinju.

"Sekarang aku sih ke kompetisi tinju. Kalau pindah ke Indonesia, coach aku suruh cari coach di Indonesia buat Olympic," ucap Albany.

"Pertama cuma for fun aja. Coach aku pertama ngajurin main bola karena aku suka bola dan tinju, tapi aku lebih pengin tinju sih. We'll see (berkarier jadi petinju profesional atau tidak," tambahnya.